Silvia Passow

Havelland (MOZ) Der Landtagsabgeordnete Johannes Funke (SPD) ruft zur Unterstützung bei der Ernte auf. Denn durch die Corona-Krise fehlt es auf den Feldern der Region an Erntehelfern. Besonders beim Spargel und den Erdbeeren drohen Verluste, wenn das Gemüse und die süßen Früchte nicht geerntet werden. "Wer in dieser Ausnahmesituation mit anpacken und helfen will, ist den Gartenbaubetrieben herzlich willkommen, da nur so die Versorgung in den nächsten Wochen und Monaten mit regionalen Produkten sicherzustellen ist", sagt Funke.

Eine gute körperliche Grundkondition wäre hierfür von Vorteil. Schüler, Studierende, Kurzarbeiter und Arbeitslose im Alter zwischen 18 und 60 Jahren könnten mit einem Einsatz bis Mitte Juni rechnen. Die Vergütung ist mit dem jeweiligen Betrieb zu klären. Die Aufgaben sind unterschiedlich, gearbeitet wird aber immer an der frischen Luft. So sucht der Hofladen Falkensee Unterstützung beim Ernten der Erdbeeren und im Spargelverkauf, die Ketziner Baumschule und die Baumschule Nauen suchen Unterstützung, grüne Daumen sind im Gartenbau Monika Kindler in Falkensee willkommen. Die Liste der Gartenbaubetriebe, die Unterstützung suchen findet sich auf www.gartenbau-bb.de/gruene-seiten