Heinz-Walter Knackmuß

Rathenow/Milow Seit 50 Jahren sind Sigrid und Holger Schiebold aus Milow miteinander verheiratet. Goldene Hochzeit feierten beide mit einem Glas Sekt in aller Stille. Der Coronakrise geschuldet! Statt Blumengrüße gab es Spenden für die Sankt-Marien-Andreas-Kirche, was sich beide erbeten hatten. 350 Euro kamen dabei zusammen.

Als Schiebolds am 21. März 1970 ihre Hochzeit in der Dorfkirche in Zollchow mit Pfarrer Georg Salzwedel und 80 geladenen Gästen feierten, erhielten sie als Trauspruch ein Wort des Apostel Paulus in einem Brief an die Römer: "Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet" (Römer 12,12).

Nach der kirchlichen Trauung wurde ausgelassen Hochzeit gefeiert im lokalen "Gasthof Rahne". Es gab Hochzeitssuppe, Rinder- und Schweinebraten mit viel Gemüse und Kartoffeln und als Nachtisch Zitronencreme und Schokoladenpudding. Es war eine Doppelhochzeit, denn die Eltern der Braut, geborene Berg, feierten Silberhochzeit. Am 22. März 1945 hatte Hilde Berg ihrem Mann Heinrich in einer Ferntrauungszeremonie das Jawort gegeben. Heinrich Berg befand sich damals in Kanada in englischer Kriegsgefangenschaft.