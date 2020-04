dpa

Potsdam/Berlin (dpa) Sonne satt und Temperaturen bis zu 18 Grad: Berliner und Brandenburger dürfen sich auf ein warmes und sonniges Frühlingswochenende freuen.

Zunächst soll es am Freitag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber noch einmal bei maximal zehn Grad vereinzelt dicht bewölkt und leicht regnerisch werden. Ab dem Nachmittag kann es laut Meteorologen mit geringer Wahrscheinlichkeit mancherorts auch einzelne Regenschauer geben.

Die Sonne lässt sich dafür aber am Samstag sehr lange blicken, Niederschlag werde nicht erwartet. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag jedoch nur gering um zwei Grad an. Warm soll es dann aber den Prognosen zufolge am Sonntag werden. Die Wetterexperten des DWD erwarten bis zu 18 Grad und sehr viel Sonne. Zu Beginn der neuen Woche wird am Montag sogar die 20-Grad-Marke erreicht und überschritten.