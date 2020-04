Manuela Bohm

Mögelin (MOZ) Via Postwurfsendung wurden nun die Anwohner der Ringstraße in Mögelin über das Bauvorhaben der Stadt Premnitz informiert. Eigentlich sollte es eine Anwohnerversammlung geben - in Coronazeiten unmöglich! Die Arbeiten sollen laut Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) nach dem Osterwochenende beginnen.

Gemeinsam mit Wasser- und Abwasserverband wird der grundhafte Ausbau der Straße in Mögelin erfolgen. Die Straßen und Zufahrten zu den Grundstücken sind seit Jahren in einem zum Teil sehr schlechten Zustand. Doch die Baumaßnahme wurde bisher immer wieder verschoben. Man habe darauf gewartet, dass auch der Wasser- und Abwasserverband sich beteilige, damit die Anwohner nur einmal in einer Baustelle leben, so Tebling.

Nun sind Abstimmungen erfolgt, die Arbeiten können beginnen. Sie werden bis Mitte Dezember 2020 andauern. Nicht nur Wasser- und Abwasserleitungen, Straßenoberfläche sowie die Beleuchtung sollen gänzlich erneuert werden. Zudem ist auch Internet ein Thema. "Die Stadt Premnitz versucht mit dem Breitbandbeauftragten des Landkreises Havelland die Verlegung eines Breitbandkabels, während der Bauzeit mit zu realisieren", heißt es dazu wörtlich im Anschreiben an die Anwohner.

"Die Arbeiten werden mit dem Ausbau der kleinen Stichstraße von der Ringstraße bis zur Döberitzer Straße beginnen, um später diese für den Anliegerverkehr nutzen zu können", so wurden die Anlieger über den Ablauf informiert. Die fünf Meter breite Straßenoberfläche bekommt graues Betonverbundpflaster, die Grundstückszufahrten erhalten anthrazitfarbenes Betonrechteckpflaster. Eine Mulde im unbefestigten Bereichen soll künftig Regenwasser aufnehmen.

"Die Kosten für den Straßenbau werden von der Stadt Premnitz übernommen", heißt es im Infoschreiben. Die Kosten für die Zufahrten und Zugänge tragen die Grundstückseigentümer. Die TAS Bau GmbH aus Jerichow/Brettin erhielt den Zuschlag für das Projekt mit einem Auftragsvolumen von rund 677.000 Euro. Das ist nachzulesen in der Stadtverordeten-Beschlussvorlage zur Vergabe der Bauleistung Ringstraße (12. März 2020).