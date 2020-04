Bewegung in Corona-Zeiten

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der in Rathenow ansässige Kreissportbund (KSB) Havelland fördert das läuferische Gemeinschaftsgefühl. Geschäftsführer Karsten Leege wirbt für die Aktion "Havelland läuft gemeinsam einsam".

Laut Leege können Läufer und Walker jeden Geschlechts und Alters mitmachen. Für die Teilnahme ist die kostenlose Registrierung auf www.strava.com, einem sozialen Netzwerk zur Aufzeichnung sportlicher Aktivitäten, erforderlich. Dort tritt man der Gruppe (Club) "Havelland läuft gemeinsam einsam" bei. Die einzelnen Aktivitäten können manuell eingegeben oder automatisiert über Fitnessuhren und Smartphones registriert werden. Bei der Eingabe der Aktivität ist die Angabe der Laufkilometer ausreichend.

Wie der KSB-Geschäftsführer weiter informiert, werden in einer Bestenliste im havelländischen Strava-Club die gelaufenen Kilometer aller Gruppenmitglieder für die aktuelle und die vergangene Woche angezeigt. Die Gesamtkilometer sind für jedes Mitglied individuell hinterlegt.

Die Aktion startet am Montag, 6. April, und endet am Reformationstag, 31. Oktober. "Auch wenn man dann hoffentlich schon wieder lange gemeinsam laufen kann", so Leege.

Die das Gemeinschaftsgefühl stärkende Aktion soll auch Ersatz bzw. eine Ergänzung sein für den Havellandcup 2020. Mehr Infos zu diesem auf www.sc-ketzin.de. "Die ersten beiden Läufe wurden bereits abgesagt, und ob die kommenden Läufe im Juni durchgeführt werden können, ist sehr ungewiss", sagt Leege weiter. Wenn jedoch mindestens drei Teilnahmen möglich sind, würden für den diesjährigen Havellandcup folgende Regeln gelten: Alle Teilnehmer mit mindestens drei Teilnahmen erhalten eine Urkunde und eine Medaille. Die sechs Teilnehmer über 15 Jahre und die drei Teilnehmer unter 16 Jahre mit jeweils drei Teilnahmen und den meisten absolvierten Kilometern im Rahmen der Aktion "Havelland läuft gemeinsam einsam" erhalten zusätzlich einen Sonderpreis.

Wer sich neu auf www.strava.com registriert und zusätzlich auch am Havellandcup teilnehmen möchte, füge bei der Registrierung seinem Nachnamen den Zusatz HVL zu, so wie Max Mustermann HVL.

Fragen zur Aktion können per E-Mail an sportbeauftragter@ketzin.de geschickt werden. Derweil ist Karsten Leege in seinem Rathenower KSB-Büro unter 03385/619903 zu erreichen.