Brandenburg an der Havel Der erste Monat des meteorologischen Frühlings 2020 blieb mit einem Mittelwert von 6,4 Grad immerhin um 2,5° zu mild, wobei der März uns überdies zwei Gesichter präsentierte. Zugleich gab es diesmal wieder ein Niederschlagsdefizit, denn im Vergleich zum "Soll" (47,5 l) wurden lediglich 27,1 l in der Station Görden (Klaus Seewald) erreicht. Davon fielen am 6. und 10. insgesamt gut 15 Liter. Ohnehin wiesen die Aggregate nur an 12 Tagen Niederschlag aus. Auf der Eigenen Scholle bei Gottfried Tübel waren es 25 Liter, und im Stadtteil Kirchmöser (Peter Ehnert) reichte es zumindest zu 32,9 Litern.

Vor allem die erste Monatshälfte schien dem Februar mit seinen Tiefdruckgebieten nachahmen zu wollen. Ob "Charlotte", "Elli" oder "Flora" - so richtig frühlingshaft ging es da nicht zu, obwohl uns sieben Tage zweistellige Höchstwerte brachten. Doch "Klärchen" begnügte sich (zunächst) mit gerade einmal 35 Stunden bis zum 13., ehe dann Hoch "Helge" für fünf Tage ein deutliches Achtungszeichen setzte. Da wurden dann auch mit 17° bzw. 16,9° am 16. und 18. die Maxima gemessen. Gab es ausgerechnet am 20. (kalendarischer Frühlingsbeginn) noch einen von Tief "Haraket" bewirkten Rückschlag, so sorgte danach das mächtige skandinavische Hochdruckgebiet "Jürgen" mit 1042 (!) Hektopascal – erstmals seit Monaten eine derartige Wetterlage! – für Stabilität. Damit einher ging jedoch ein kräftiger Luftmassenwechsel, nämlich von 16 Grad auf knapp 10 Grad. Strahlend blauer Himmel, höchstens einige Schleier- oder Quellwolken bewirkten nun aber jeweils schon bis zu 12 Sonnenschein-Stunden. 180 Stunden (!) trocken-kalte Luft (daher kein Reif oder vereiste Autoscheiben) mit leichten Nachtfrösten brachten uns kurz nach Frühlingsbeginn kaum noch erwartete winterliche Grüße. Der oft sehr starke bzw. böige Wind tat sein Übriges, inklusive Waldbrandwarnstufe IV.

Diese eher spätwinterliche Periode erfuhr zumindest tagsüber vom 25. bis zum 28. mit zweistelligen Pluswerten eine Unterbrechung, ehe Tief "Nele" für einen nachhaltigen Winterabschied sorgte. Denn nach erneutem Kaltlufteinbruch (von 15 auf gerade noch 4 Grad – dieses niedrigste Tagesmaximum am 30.) setzten am 29. und 30. jeweils zwei starke Schnee- sowie Graupelschauer bei dann sogar kurzzeitig "weißer Pracht" und null Grad noch eins drauf. Die tiefsten Werte übrigens waren am Morgen des 24. (-3,3°), des 30. (-3°) und am 23. (-3°) zu registrieren, insgesamt somit acht Frost- und elf Bodenfrosttage.