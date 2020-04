HGA

Hennigsdorf (MOZ) Mit einer groß angelegten Plakatkampagne will die Stadt Hennigsdorf für mehr gegenseitige Rücksichtnahme während der Corona-Pandemie werben.

An 50 Standorten in Hennigsdorf sollen 100 Plakate mit fünf Botschaften, die an den Mindestabstand erinnern, zur gegenseitigen Verantwortungsübernahme aufrufen und Mut machen, platziert werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Neben den häufig bei städtischen Kampagnen genutzten Bushaltestellen, werden die Plakate aber auch an zentralen Stellen hängen, an denen sich bisher das öffentliche Leben abgespielt hat: an Spielplätzen, zentralen Orten und in Parks. Dort sollen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen werden, ihre Verantwortung bei der Eindämmung des Coronavirus wahrzunehmen, um Alte und Kranke besser schützen zu können.

"Mit dieser Kampagne wollen wir ein Bewusstsein für die richtigen Handlungsweisen im Kampf gegen das Coronavirus schaffen", erklärte Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther."Auf insgesamt fünf unterschiedlichen Plakaten werden die wichtigsten Regeln in Claims verpackt und erinnern immer wieder daran, wie wichtig die Einhaltung ist. Die Plakate geben aber auch Tipps, wie mit der Situation umgegangen werden kann. Sie sind zudem ein Dank an diejenigen, die mit Ihrem positiven Verhalten gegen das Virus ankämpfen." Die Corona-Pandemie stelle das Leben der Bürgerinnen und Bürger auf den Kopf. Die Herausforderungen seien groß. "Doch jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten, diese zu bewältigen", so Günther.

Bereits in den vergangenen Wochen hat die Stadt Hennigsdorf Hinweise auf ihrer Internetseite www.hennigsdorf.de aufbereitet. Zahlreiche Informationen für die Wirtschaft und Arbeitnehmer wurden sukzessive ergänzt.

Aktuelle Entwicklungen teilte die Stadt auf der Facebook-Seite der Stadt www.facebook.com/hennigsdorf.de mit fast 3.000 Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfern.

Eine Notfallnummer sowie -mailadresse wurden eingerichtet. Die Kampagne geht nun noch einen Schritt weiter und rundet die Aufklärungsarbeit der Stadt ab. Plakativ und eingängig werden die Botschaften, so lange es nötig ist, auf die Herausforderungen hinweisen.