Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Kreismusikschule kassiert keine Gebühren für den Monat April. Das teilt der Landkreis Barnim mit. Demnach werden die Gebühren der Musikschule im April ausgesetzt, heißt es auf MOZ-Anfrage. Laut Satzung steht den Schülern, die ein Instrument erlernen oder Gesang proben, nur eine Erstattung beziehungsweise Ermäßigung zu, wenn die Musikschule den Ausfall zu vertreten hat.

Viele Anfragen

Das ist aktuell nicht der Fall, heißt es in der Antwort aus dem Kreishaus. Um dennoch den Schülern entgegenzukommen – es habe viele Anfragen gegeben – werde nun so verfahren. "Einige Lehrer nutzen auch die Lernplattform oder andere Möglichkeiten, um Unterricht anzubieten", heißt es in der Presseantwort. Eine Abrechnung der tatsächlichen Stunden soll dann voraussichtlich im Juni erfolgen.

Bei den Honoraren habe sich der Landkreis Barnim inzwischen mit den Musiklehrern und anderen Kräften darauf geeinigt, die Zahlungen für März und April vertragsgemäß vorzunehmen. "Im Folgemonat haben die Honorarkräfte dann ihre geleisteten Stunden abzurechnen, und im Juni oder Juli soll dann eine Rückrechnung erfolgen", so Kreissprecher Oliver Köhler.

Unterricht online möglich

Einige Honorarkräfte unterrichten nur einmal oder zweimal in der Woche, sodass die Rück­rechnungen nicht so extrem ausfallen dürften. "Wie gesagt, einige absolvieren ja einen Teil des Unterrichts auch weiter", so Köhler. So finden auch online Musikstunden statt, virtuell schließen sich sogar ganze Ensembles zusammen, um weiterhin voneinander zu hören und zu proben. Auch die Kontrolle über das Geübte kann individuell erfolgen. Für viele Schüler bietet das Spielen auf dem Instrument gerade jetzt eine willkommene Abwechslung zum Lernstoff, der in Familie zu absolvieren ist.

