René Wernitz

Cottbus/Havelland (MOZ) Von der Bundesliga abwärts bis in die 2. Kreisklasse des Fußballkreises Havelland ruht der Ball. Was für die nächsten Wochen den Spielbetrieb ab der Brandenburgliga betrifft, sorgt der in Cottbus ansässige Fußballlandesverband (FLB) nun für Klarheit.

"Der Spielbetrieb bleibt aufgrund der jeweiligen staatlichen bzw. behördlichen Verfügungslage bis auf Weiteres im Land Brandenburg ausgesetzt. Der FLB verlängert damit die Aussetzung des Spielbetriebs über den 19. April 2020 hinaus. Diese Entscheidung umfasst weiterhin alle Pflicht- und Freundschaftsspiele sowie Turniere aller Altersklassen im Land Brandenburg. Darin eingeschlossen sind auch weiterhin sämtliche Maßnahmen aller Landesauswahlmannschaften, alle Trainer-Aus-, Fort- und Weiterbildungen, Schiedsrichterausbildungen, Gremiensitzungen sowie Sport- und Verbandsgerichtsverhandlungen." So teilt es der FLB aktuell mit. Die Fortsetzung des Spielbetriebs soll mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden. Mehr Infos gibt es auf www.flb.de.