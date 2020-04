René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Landkreis Havelland hat in Zusammenarbeit mit den Havelländischen Musikfestspielen und dem in Rathenow ansässigen Internet-Sender meinbrandenburg.tv das Online-Portal www.streaminghavelland.de auf die Beine gestellt. Es geht am Montag online.

Die Initiatoren bieten somit eine Möglichkeit Musik und Kunst in Corona-Zeiten daheim zu erleben. Auf der Homepage des neuen Senders werden täglich drei Beiträge zu sehen sein. Am Morgen startet der Tag um 10.00 Uhr mit einem Kinderprogramm. Zur Kaffeezeit um 14.00 Uhr folgen kurze Ausflüge in die Museen des Landkreises. Am Abend klingt der Tag mit kleinen Konzerten der Havelländischen Musikfestspiele aus.

Um das Projekt zu unterstützen, hätten zahlreiche Musiker aus aller Welt kurzerhand Videos von sich gedreht und nach Ribbeck geschickt, wie es aus der Kreisverwaltung heißt. Sie würden so die Kulturlandschaft des Havellands unterstützen und gemeinsam auf bessere Zeiten warten wollen. "Die Solidarität und Unterstützung aller Teilnehmer bei diesem Projekt ist beispielhaft. Sie halten zusammen, um in diesen herausfordernden Zeiten Musik und Kunst in die Häuser der Menschen zu bringen. Zudem bietet das Programm die Möglichkeit, neue Orte aus der Ferne kennenzulernen und diese dann für die Zeit nach Corona im Auge zu behalten", so Landrat Roger Lewandowski (CDU).

Die Beiträge werden auf dem Portal gespeichert, sodass auch verpasste Sendungen zur Verfügung stehen.