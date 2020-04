dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg sind bis zu rund 290.000 Schülerinnen und Schüler von der Schließung der Schulen zum Schutz vor dem Coronavirus betroffen.

Für das laufende Schuljahr 2019/2020 seien 252.059 Schüler an Grundschulen, Gymnasien, Oberschulen, Gesamtschulen, Förderschulen und Schulen des zweiten Bildungswegs erfasst, teilte das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Freitag in Potsdam mit. Dazu kämen 38 617 Jugendliche an Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen. Für Hortkinder von Eltern wichtiger Berufe etwa aus Gesundheitswesen und Handel gibt es eine Notbetreuung. Die Schulen sind vorerst bis 19. April geschlossen.

Die Zahl der Schüler an Grundschulen, Gesamtschulen und Gymnasien in Brandenburg legte im Vergleich zum vorherigen Schuljahr zu. Dagegen waren es an Oberschulen und Einrichtungen des zweiten Bildungswegs weniger Schüler, wie die Statistiker berichteten.

