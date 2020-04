Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Mit einem eigenen Soforthilfe-Programm sollen in Fehrbellin kleine Unternehmen, die derzeit geschlossen bleiben müssen, vor einer drohenden Insolvenz bewahrt werden. 100 000 Euro stellt die Gemeinde dafür zur Verfügung. Ziel ist es, dass schon zum nächsten Wochenende das Geld bei den Unternehmern ankommt, erklärte Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) am Freitag. "Wir wollen den kleinsten Unternehmen und Solo-Selbstständigen unter die Arme greifen." Es gehe darum, dass diese die nächsten vier bis sechs Wochen überbrücken könnte, bis das Geld aus den diversen anderen Hilfsprogrammen von Bund und Land bei den Geschäftsleuten ankommt. "Wir wollen ihnen Luft zum Atmen verschaffen."

Je nach der Angestelltenzahl sollen Unternehmen bis zu 10 000 Euro unbürokratisch beantragen können. Ab Montag wird das über die Webseite der Verwaltung möglich sein, wo ein Selbstauskunftsbogen abgerufen werden kann. "Die Anträge werden in der Kämmerei geprüft, und das Geld so schnell wie möglich überwiesen." Bei der Hilfe handelt es sich um ein zinsloses Darlehen. "Wir werden bei der Tilgungsphase sehr flexibel sein", verspricht Perschall. So soll die Rückzahlung erst beginnen, wenn Betriebe wieder öffnen können. "Wenn es notwendig wird, kann das auch erst im Herbst geschehen." Die Vereinbarungen dazu sollen individuell auf den Bedarf der Unternehmen zugeschnitten sein.

In Anspruch genommen werden kann die Soforthilfe von Schuh-, Schreibwaren- sowie Blumenläden, Kosmetikstudios ohne medizinische Fußpflege, Friseuren, Reisebüros und geschlossenen gastronomischen Einrichtungen – also allen, die nicht öffnen dürfen. "Deren Fixkosten laufen ja weiter", so Perschall.

Die Entscheidung zu dem Hilfsprogramm sei in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden der Gemeindevertretung getroffen worden. "Wir wollen, dass das Ortsbild auch nach der Krise noch da ist", so Perschall. Das Geld für das Programm soll von Investitionen kommen, die aufgrund der Krise in diesem Jahr nicht wie geplant realisiert werden können. Welche das konkret sind, werde gemeinsam mit der Gemeindevertretung entschieden, so Fehrbellins Bürgermeister.

Alle Informationen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg finden Sie hier in unserem Liveblog.