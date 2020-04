Bernau (MOZ) In der Tat: Seit die Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise gelten, sind die Ausflugsgebiete, Seen und Wälder im südlichen Barnim an den Wochenenden so bevölkert, als sei Hochsommer und Badesaison. Die Parkplätze am Liepnitzsee, am Obersee in Lanke, am Gorinsee, aber auch vor dem Eingang zur Schönower Heide stehen voller Fahrzeuge mit Berliner Kennzeichen. Ja, und?

Wer will es den Nachbarn von der Spree verdenken, dass sie gerade jetzt froh sind, wenn sie raus in die Natur können. Und mal ehrlich: Zu Nicht-Corona-Zeiten leben ganze Wirtschaftszweige wie die Tourismusbranche oder die Gastronomie von den Tages- und Kurzzeittouristen aus Berlin. Ganz zu schweigen davon, dass mindestens ein Viertel der Barnimer Einwohnerschaft selbst aus der Hauptstadt zugezogen ist und eigentlich wissen müsste, wie es sich anfühlt, in der Metropole zu leben.

Solange sich die Mehrheit an die Abstandsregeln hält, darauf achtet, andere und sich selbst vor dem Virus zu schützen, besteht überhaupt kein Grund, eine Art Hetzjagd auf die Nachbarn von der Spree zu veranstalten oder ihnen gar den Weg in den Barnim zu versperren.

