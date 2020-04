BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag gewaltsam in ein Geschäft in der Paulinerstraße einzudringen.

Als die Inhaberin am Mittwoch nach ihrem Laden sehen wollte, stellte sie eine frische Beschädigungen an der Hintertür fest. Unbekannte Täter hatten scheinbar versucht einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten besonders schweren Diebstahls.