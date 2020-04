HGA

Velten (MOZ) In Velten dürfen ab sofort und noch bis zum 30. Juni wieder Vorschläge für den Bürgerhaushalt eingereicht werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Gefragt sind Ideen, mit denen das Stadtbild attraktiver gestaltet oder die Lebensqualität in der Ofenstadt erhöht werden können. "Werden Sie aktiv und werfen Sie wieder Ihre Vorschläge in den Ring", forderte Jessica Goerlich als zuständige Rathausmitarbeiterin für den Bürgerhaushalt alle Veltener auf,diese Möglichkeit der Mitbestimmung zu nutzen.

Insgesamt stehen über den Bürgerhaushalt wieder 50 000 Euro zur Verfügung. Jeder einzelne Vorschlag darf dabei nicht mehr als 15 000 Euro kosten. Die Umsetzung muss in der Zuständigkeit der Stadt liegen. "Ebenfalls zu beachten ist, dass die vorgeschlagenen Ideen der Allgemeinheit zugutekommen und nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Dazu zählen neben Gesetzen auch beschlossene Konzepte und andere Beschlüsse der Stadtverordneten", erklärte die Stadtverwaltung.

Ausgeschlossen seien darüber hinaus Projekte, die hohe Folgekosten nach sich ziehen. "Personalstellen oder Mietkosten können also nicht über den Bürgerhaushalt gedeckt werden", heißt es dazu.

Im vergangenen Jahrhat die Stadtverwaltung erstmals alle Veltener eingeladen, sich Gedanken zu machen, an welchen Stellschrauben die Verwaltung drehen könnte, um einerseits das Stadtbild aufzuwerten und andererseits das Miteinander unter den Einwohnern der Ofenstadt zu fördern. 144 Vorschläge waren danach eingereicht worden. Abgestimmt wurde schließlich über 43 umsetzbare Ideen. Ihr Votum haben 396 Veltener mit Glasmurmeln ab.

Einige der Ideen, die sich beim Bürgerhaushalt 2019 durchsetzen konnten, wurden bereits umgesetzt – etwa Hundekotabfallbehälter oder ein Briefkasten für den Bürgerservice. Weitere Gewinner-Ideen wie den Viktoriapark mit Naturspiel- und Entdeckerelementen aufzuwerten, sind momentan in der praktischen Umsetzung.

Detaillierte Vorschläge mit einem konkreten Standort sind per Online-Formular oder schriftlich bis zum Stichtag 30. Juni 2020 an die Stadtverwaltung, Stichwort "Bürgerhaushalt", Rathausstraße 10, zu richten. Am 24. Oktober 2020 können alle Bürger über die Vorschläge abstimmen.