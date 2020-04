Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Ruppiner Kliniken haben Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen denjenigen erstattet, der Ende vergangener Woche das Krankenhausgelände betreten hat, obwohl das derzeit wegen der Corona-Vorkehrungen verboten ist.

Das bestätigte die Polizeidirektion Nord in Neuruppin am Freitag auf Nachfrage. Der Mann war laut seinen eigenen veröffentlichten Angaben auf dem Areal unterwegs, weil er bei der Covid-19-Sprechstunde "selbst Betroffene interviewen" wollte. Zudem hatte er wie berichtet, die für den Ernstfall vorbereitete Covid-19-Notaufnahme betreten und darin gefilmt. Die Schilder, die am Haupteingang auf das Betretungsverbot hinweisen, hatte der Mann laut eigenen Angaben wahrgenommen. Allerdings hätten diese nicht an allen Grundstückszugängen gestanden.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.