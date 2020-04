Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Nachdem die DFL angekündigt hatte den Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga bis Ende April auszusetzen, ist es nicht überraschend dass die Fußball-Landesverbände nachzogen. Bislang sollte der Ball für alle Mannschaften, von der Jugend bis zu den Erwachsenen, bis zum 19. April ruhen, diese Regelung wurde nun aufgrund der staatlichen beziehungsweise behördlichen Verfügungslage bis auf weiteres verlängert.

Ein genauer Termin ist nicht genannt, der einzig konkrete Satz in der Verlautbarung des Fußball-Landesverbandes Brandenburg lautet: "Eine Fortsetzung des Spielbetriebes soll mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden."

Für die Kicker, ob jung oder alt, bleibt es damit weiterhin beim Individualtraining, also in erster Linie laufen oder Krafttraining. Dies wird von ihnen auch in der Saisonvorbereitung gefordert, aber in der Gruppe lassen sich die "Qualen" mit dem einen oder anderen Späßchen wesentlich besser eintragen, und nicht als Solist, daheim im "stillen Kämmerlein". Und nun reizt auch noch das besser werdende Wetter alle Sportler. Doch die Corona-Krise lässt keine Begegnung mit mehr als zwei Leuten zu, womit ein Mannschaftstraining ausfällt. So heißt es weiter warten für alle Fußballer, bis sie endlich wieder ihren geliebten Sport betreiben können.