Da auch in der Karwoche und an den Ostertagen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden, überträgt der rbb drei Gottesdienste in seinem Fernsehprogramm.

Zu sehen ist am Palmsonntag, 5.April, um 10 Uhr: "An Deiner Seite" . Ein Ökumenischer Gottesdienst aus der Gethsemanekirche Berlin-Prenzlauer Berg mit Murat Üzel, Pfarrer der Syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien in Berlin e.V. Er setzt sich unter anderem mit den Fragen auseinander: Wie können wir einander nahe sein trotz Isolation und Quarantäne, Mindestabstand und Besuchsverbot? Welche Wege zum Nächsten lassen sich neu finden? Welche alten entdecken wir wieder? Und wie geht Nächstenliebe in Zeiten von Corona?

Am Karfreitag, 10. April, zeigt der rbb um 10 Uhr dann "Licht, in dem wir stehen", ein Evangelischer Gottesdienst aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin mit Bischof Dr. Christian Stäblein. Er spricht über die Geschichte von Leiden und Sterben Jesu am Kreuzund die bedrückende Aktualität: Der Gottesdienst erinnert an diejenigen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat und bittet um Beistand für alle Betroffenen.

Am Ostersonntag, 12. April, um 10 Uhr unter dem Titel "Ostern heißt Leben!" ein Katholischer Gottesdienst aus der St. Josephs-Kirche in Berlin-Wedding gezeigt. Wir verstehen diese Heilige Messe als Dienst für alle interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus, die die Möglichkeit zum Kirchenbesuch an Ostern schmerzlich vermissen", so Erzbischof Dr. Heiner Koch, der dem Gottesdienst auch vorstehen wird. Er wird auf die Symbole und Riten der österlichen Liturgie eingehen und über die Bedeutung der Auferstehungsbotschaft für unsere Zeit sprechen.

Die Gottesdienste am Karfreitag und Ostersonntag werden zeitgleich im rbbHörfunk auf rbbKultur (UKW 92.4) übertragen