René Wernitz

Havelland/Rathenow (MOZ) Havelland. 72 laborbestätigte Corona-Infektionen bis Freitagvormittag im Havelland. "Wir sind alle sehr froh, dass die Fallzahlentwicklung bei uns im Landkreis noch überschaubar ist", so Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe.

Wie er weiter sagt, seien die Krankenhausstandorte gut vorbereitet und würden ihre Kapazitäten weiter ausbauen. Ein besonderes Augenmerk gelte auch den älteren Mitbürgern. "Daher müssen wir alles dafür tun, ein Ausbruchsgeschehen in stationären Pflegeeinrichtungen so lange wie möglich zu vermeiden bzw. zu begrenzen."

Neben medizinischen Notfällen werden in den Häusern aktuell vier Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und drei klinisch betreuungspflichtige Verdachtsfälle behandelt. Seit Freitag stehen vier von geplanten zusätzlichen zehn Überwachungseinheiten in der Klinik Nauen zur Verfügung, wie es seitens der Kliniken-Geschäftsführung weiter heißt. Die Ausstattung mit Schutzkleidung bleibe auch in den Havelland-Kliniken angespannt, doch würden alle Möglichkeiten zum Ordern weiterer Bestände ausgeschöpft.

Wegen des am Mittwochnachmittag verfügten Aufnahmestopps im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam stehen die Havelland-Kliniken mit der Potsdamer Einrichtung in Kontakt, um im Bedarfsfall auszuhelfen. In den Häusern in Nauen und Rathenow gibt es freie Kapazitäten, um auch Patienten aus Potsdam aufzunehmen.

Derweil werden die stationären Seniorenpflegeeinrichtungen der Unternehmensgruppe auf den Umgang mit der Corona-Pandemie weiter vorbereitet. Auch in den Einrichtungen des Wohn- und Pflegezentrums Havelland (WPZ) bestehen längst Besuchsverbote. Die Seniorenpflegezentren der WPZ stehen in engem Kontakt mit den Havelland-Kliniken und haben Verfahren zum Umgang mit Verdachtsfällen bzw. infizierten Bewohnern abgestimmt. Da nicht jeder Infektionsfall einer stationären Behandlung bedarf, werden auch in den Pflegeheimen Isolierungs- und Versorgungsstrategien vor Ort entwickelt.