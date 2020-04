Annette Lang

Mittelmark Da aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie bis auf Weiteres kein Fahrscheinverkauf in den regiobus-Fahrzeugen sowie Kundenbüros stattfindet, bietet die regiobus nun auch neu die postalische Zusendung von Fahrausweisen auf Rechnung und Vorabüberweisung an.Hierfür genügt eine schriftliche Anforderung per E-Mail an: abo@regiobus.pm oder per Post (regiobus Potsdam Mittelmark GmbH, Tarif/Vertrieb, Brücker Landstraße 22, 14806 Bad Belzig).In dringenden Fällen können Fahrausweise auch auf den regiobus-Betriebshöfen in Bad Belzig (Einsatzleitung am Haupteingang) sowie auf dem Betriebshof in Potsdam-Babelsberg (Fahrdienstleitung am Eingang zum Betriebsgelände) erworben werden.Darüber hinaus ist der Fahrausweiskauf weiterhin bei zahlreichen regiobus-Vertriebspartnern in Potsdam-Mittelmark möglich. Nähere Information zu diesen stehen auf der regiobus-Website unter: www.regiobus.pm/service zur Verfügung.