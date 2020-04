OGA

Oberhavel (MOZ) Die Kreisvolkshochschule baut wegen der Corona-Krise ihre Online-Angebote aus. Die Sprachkurse werden bereits seit dem 23. März über das Internet unterrichtet. Das soll sukzessive auch in anderen Bereichen möglich werden, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit.

Man wollen den Volkshochschülern die Möglichkeit bieten, flexibel und ortsungebunden weiterzulernen. Vor allem aber, und das sei bei Sprachen besonders wichtig, können die Teilnehmer mit ihren Kurskollegen in Kontakt bleiben und sich austauschen", heißt es aus dem Landratsamt. Konkret funktioniert der Sprachunterricht übers Internet so: Die Dozenten treffen sich mit den Kursteilnehmern in Videokonferenzen und sind über das Online-Lernportal der Volkshochschul-Cloud miteinander verbunden. "Viele sind dankbar und freuen sich über das Angebot", berichtet der zuständige Dezernent in der Kreisvewaltung, Matthias Rink. "Das gilt natürlich auch für die Dozentinnen und Dozenten, denen ich dafür danke, dass sie sich aktiv und kreativ mit neuen Tools und Methoden auseinandersetzen, um die virtuellen Treffen realisieren zu können."

Die neuen Onlinekurse "Grammar to Go", "Englisch Basics", "Englisch für die Reise" und "Brush Up Your English" finden vom 6. April bis zum 17. Mai statt. Nähere Informationen zu den Kursen sowie die Onlineanmeldung sind unter https://kvhs.oberhavel.de/ abrufbar.

Auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule derzeit nicht telefonisch erreichbar sind, beantworten sie alle E-Mails, die gern an kvhs@oberhavel.de gerichtet werden können.