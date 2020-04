MOZ

Strausberg Strausberg. Ein Handwerker arbeitete am Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung Am Marienberg. Zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr betrat ein unbekannter Täter unbemerkt die Wohnung und stahl die Jacke des Handwerkers, in welcher sich auch sein Autoschlüssel befand. Der Fiat Doblo war vom Parkplatz verschwunden. Darin befand sich noch Werkzeug. Der Schaden beträgt rund 16.500 Euro.

Wer hat am 2. April zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr eine Person beobachtet, die mit dem Fiat Doblo MOL-CG819 von einem Parkplatz Am Marienberg davon fuhr?

Hinweise nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 03341/3300 entgegen.