MOZ

Templin (MOZ) Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. In der Robert-Koch-Straße/Ecke August-Bebel-Straße waren ein VW Polo und ein Radfahrer zusammengestoßen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war die 27 Jahre alte Autofahrerin aus Richtung Bahnübergang an die Kreuzung herangekommen, wohingegen der 53-jährige Radfahrer auf dem Radweg der B109 entlang der August-Bebel-Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs war.

Als er die Kreuzung überquerte, kam es dann zur Kollision. Der Mann erlitt eine Beinfraktur und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Templin geschafft. Kriminalisten der Inspektion Uckermark schauen sich den Sachverhalt und den Unfallhergang nun ganz genau an.

Ebenfalls einen Unfall mit Auto und Radfahrer gab es in Prenzlau am Freitagmorgen: An der Ecke Vincent-/Brautstraße stießen ein Skoda und ein Radler zusammen. Der Radfahrer wurde verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Rad ist nicht mehr benutzbar. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei untersuchen nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.