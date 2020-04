MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Donnerstagvormittag des wurden Polizisten in die Juri-Gagarin-Straße gerufen. Noch Unbekannte hatten am Türschloss eines dort gelegenen Bürgerbüros der AfD manipuliert, waren jedoch nicht hineingekommen. Ein Schlüsseldienst konnte die Manipulation beseitigen. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Direktion Ost, wer dort seine Finger im Spiel hatte.