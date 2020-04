Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Skoda-Fahrer am heutigen Freitagmittag auf der Spandauer Straße in Falkensee die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Skoda ist daraufhin gegen einen Straßenbaum geprallt. Durch den Aufprall wurden sowohl der 78-jährige Fahrer, als auch seine 63-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um die beiden und brachten sie nach erster notfallmedizinischer Behandlung am Unfallort in Krankenhäuser nach Berlin. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Die Spandauer Straße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vom Kreisverkehr bis hin zum Humboldtring für etwa 60 Minuten vollgesperrt werden, auch um die gefahrenfreie Landung des Hubschraubers zu ermöglichen. Der Skoda war aufgrund des Unfallschadens nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden.