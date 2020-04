Sandra Euent

Ribbeck (BRAWO) Der Verdacht der Brandstiftung in der ehemaligen Gaststätte Fontane in Ribbeck hat sich erhärtet, wie die Polizei mitteilte. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach der Auswertung der Untersuchung des Brandortes durch die Kriminaltechniker und einen Brandsachverständigen hat sich der Verdacht bestätigt, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Der Brand hatte das leerstehende Gebäude bis auf die Grundmauern zerstört.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu möglichen Tatverdächtigen dauern an. Erste Hinweise, wonach es sich bei den Tatverdächtigen um Jugendliche einer nahegelegenen Jugendeinrichtung handeln könnte, haben sich bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht bestätigt. Nun hoffen die Ermittler auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Die Polizei fragt: Wer hat am 27. März in der Zeit von 6.30 Uhr bis etwa 8.45 Uhr am Brandort Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat möglicherweise im Umfeld Personen beobachtet und kann Hinweise zu deren Identität geben? Hinweise können an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/257-0 gerichtet werden.