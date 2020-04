Simone Weber

Rathenow/Spaatz (BRAWO) Clown Celly aus Rathenow, alias Marcel Böttger, steckt in der Corona-Flaute. Laut eigenen Angaben ist ihm für alle gebuchten Veranstaltungen bis Ende Juni abgesagt worden. "Damit entfällt für über drei Monate mein Einkommen", so Böttger. Er hat jetzt einen anderen Job.

"Nach einigen Bewerbungsbemühungen in verschiedenen Branchen für diesen Zeitraum stieß ich auf den Spargelhof Spaatz mit seiner Situation und bewarb mich spontan", so der bekannte Rathenower, der nebenher für die Partei Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. Spargelhof-Betreiberin Gabriele Feiler freut es, in der bis zuletzt verkorksten Personalsituation nun einen Mann fürs Gesamte zu haben: Böttger soll das Erntegeschehen vor Ort leiten und im Hofladen als Verkäufer aktiv werden. "Ohne ihn wäre die Saison 2020 auf unserem Hof wohl ausgefallen", so Feiler.

Wie sie weiter berichtet, werde ein Student, der sich aus Berlin bewarb, an der Wasch- und Sortieranlage stehen. Auf den beiden Feldern kommen ein Pakistani, zwei Inder und ein Iraner zum Einsatz.

Beim Personal hätte die Hofbetreiberin inzwischen aus dem Vollen schöpfen können. "Über das Online-Portal daslandhilft.de gab es viele Bewerbungen, circa 60 bis 70, vor allem von Studenten und Kurzzeitarbeitern. Das war einfach überwältigend!", freut sie sich. "Ich führe den Hof mittlerweile allein, und da sind Mitarbeiter wichtig, die nach ihrer Einarbeitung zuverlässig über die gesamte Saison ernten und helfen können", kommentiert Gabriele Feiler ihre nun erfolgte Auswahl.