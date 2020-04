Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Der Landkreis hat sich erfolgreich um weitere Schutzausrüstung für die Oberhavel Kliniken bemüht. Die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Menschen stieg im Landkreis bis Freitagmittag derweil auf 126. 19 Covid-19-Patienten aus Oberhavel müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Am Abend gab die Kreisverwaltung bekannt, dass eine zweiten Corona-Todesfall in Oberhavel zu beklagen ist. Ein 65-jähriger Hennigsdorfer mit schweren Vorerkrankungen sei in einem Berliner Krankenhaus verstorben.

Etwa 10 000 Untersuchungshandschuhe in unterschiedlichen Größen, über 7 000 Mund-Nasen-Schutz-Masken, rund 3 000 FFP-2-Masken, 455 Schutzkittel sowie über 1 200 Liter Desinfektionsmittel habe der Landkreis Oberhavel in eigener Initiativebeschaffen sowie vom Land Brandenburg entgegennehmen und an die Oberhavel Kliniken weiterreichen können, teilte Landrats-Sprecherin Ivonne Pelz am Freitagnachmittag in Oranienburg mit.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Bei Verteilung hätten die Kliniken und der kreiseigene Rettungsdienst Priorität, erklärte der Leiter des Krisenstabes in der Kreisverwaltung, Matthias Rink."Wir erwarten in der kommenden Woche weitere 30 000 Mund-Nasenschutz-Masken, 1 000 FFP3-Masken, 5 000 Schutzkittel und 15 000 Regenponchos, die ersatzweise als Schutzkittel eingesetzt werden können", so Rink.

Mit Schutzmaterial versorgt sind schon seit dem Wochenbeginn die Feuerwehren Oberhavels. "Alle Wehren haben vom Landkreis sowohl Desinfektionsmittel als auch FFP2-Masken erhalten. Denn es ist unbedingt notwendig, dass unser Brand- und Katastrophenschutz weiterhin einsatzbereit bleibt", erklärte Matthias Rink.

Im Hinblick auf den Beginn der zweiwöchigen Osterferien mahnte Landrat Ludger Weskamp vor allem die Jugend zur Vernunft: "Die Schülerinnen und Schüler in Oberhavel haben außergewöhnliche Schulwochen hinter sich. Auch die kommenden Osterferien werden anders ablaufen als normal. Urlaubsfahrten und Ausflüge sind genauso wenig möglich wie Treffen im Familien- oder im Freundeskreis. Diese Situation ist für niemanden leicht, besonders nicht für freiheitsliebende Jugendliche. Und doch ist es unbedingt erforderlich, private Kontakte weiterhin auf das erforderliche Minimum zu beschränken. Nur so können wir unser Gesundheitssystem vor einem Kollaps wie in anderen Ländern schützen. Und nur so können wir die Gesundheit von uns selbst und anderen schützen." Die Kontaktverbote gelten noch bis mindestens 19. April.

24 in Oberhavel an Corona erkrankten Menschen sind inzwischen wieder genesen. 920 Menschen aus dem Landkreis stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 702 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 218 Personen steht das Testergebnis aktuell noch aus. Außerdem wurden 502 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Covid-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Hohen Neuendorf (22), Hennigsdorf (20), Oranienburg (20), Velten (16), Glienicke/Nordbahn (12), Oberkrämer (10), Mühlenbecker Land (7), Leegebruch (5), Birkenwerder (5), Löwenberger Land (4), Liebenwalde (3) sowie Zehdenick und Amt Gransee (jeweils 1 Fall). In Fürstenberg/Havel und Kremmen gibt es keine gemeldeten Covid-19-Fälle.

