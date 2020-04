Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Katharine Gun arbeitet nachrichtendienstlich für eine britische Regierungsbehörde. So erfährt sie von einem internen Papier, nach dem Großbritannien und die USA eine UNO-Resolution manipulieren wollen, um im Irak einmarschieren zu können.

Gun ringt mit sich. Das Belauschen von Fremden in aller Welt im Sinne der nationalen Sicherheit ist ok für sie. Aber Politiker erpressen, um falsche Beschlüsse zu fassen, einen Krieg zu rechtfertigen, das geht zu weit. Sie lässt das Papier über Umwege der Presse zukommen. Nach Veröffentlichung steigt natürlich der Druck auch auf ihre Abteilung, denn der Personenkreis der Empfänger ist überschaubar. Um Unheil von Kollegen abzuwenden stellt sie sich schließlich. Was dann passiert, übertrifft ihre schlimmsten Erwartungen.

2004 spätestens sorgte der Prozess gegen Gun auf Grundlage des Official Secrets Act 1989 für reichlich Schlagzeilen. Wie es dazu kam und welche Folgen der Verrat hatte, schildert dieser Polit-Thriller auf eher unerwartete Weise. Es fällt kein Schuss, niemand der Beteiligten kommt ums Leben und dennoch ist die Spannung greifbar. Natürlich steht Keira Knightley in der Hauptrolle im Focus des Geschehens. Doch die Handlung ist viel breiter angelegt, als sich nur auf das bekannte Gesicht zu konzentrieren. Gavin Hood gelingt es sehr sehenswert, unwissende Zuschauer kurz und knackig in das Geschehen einzuführen, ihnen die durchaus schwierige Rechtslage zu verdeutlichen und all jene, die die Geschichte schon kennen, nicht zu langweilen. Und ohne den moralischen Zeigefinder zu erheben, kommt die Botschaft rüber, dass es durchaus jeden einmal betreffen kann, gegen das Gesetz zu verstoßen um etwas viel schlimmeres zu verhindern. Ob dann auch jeder, so wie Gun, bereit, willens und in der Lage ist, die Folgen zu ertragen, steht freilich auf einem anderen Blatt.

Genre: Thriller; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 112 Minuten; Verleih: eone; Regie: Gavin Hood;Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode; GB 2019