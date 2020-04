Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Hohen Neuendorf. 40 000 Euro haben Einzelpersonen und Unternehmen aus Hohen Neuendorf und weit darüber hinaus auf das Konto überwiesen: Die groß angelegteSpendenaktion der Stadt für die Betroffenen des Explosionsunglücks in der Karl-Marx-Straße ist jetzt abgeschlossen. Das teilt Daniel Dinse von der Pressestelle der Stadtverwaltung mit.

"Noch immer bin ich wirklich überwältigt von der Solidarität und Hilfsbereitschaft so vieler Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung sowie von Unternehmen", erklärte Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt. "Ich denke, den Betroffenen der Explosion wurde neben dem faktischen Grundstock zum Neuanfang vor allem Hoffnung geschenkt."

Die Stadt überweist die Summe nun anteilig an diejenigen, deren Wohnung sich in dem Haus befand. Alle hätten inzwischen eine reale Aussicht auf neue Wohnungen, und erste Mietverträge seien unterzeichnet, teilt Daniel Dinse weiter mit. Von einem Unternehmen gab es demnach Zusicherung auf zusätzliche Unterstützung bei der Ausstattung in Form von originalverpackten Sachspenden.

Für die Angehörigen der beiden Opfer, die an den Folgen der Explosion starben, hat die Stadt aus den Spenden die Beerdigungskosten übernommen. "Wir bleiben weiterhin im engen Kontakt mit allen Betroffenen und Hinterbliebenen, um sie bestmöglich in und nach dieser schweren Zeit zu unterstützen", sagte der Bürgermeister zu.

Am 7. März hatte eine Gasexplosion zu dem Unglück geführt. Das Haus war nicht zu retten. Inzwischen werden die Trümmer beräumt. Die Polizei hatte noch Erinnerungsstücke und Dokumente bergen und den Besitzern zurückgeben können.