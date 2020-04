Schutzmasken für die Neuhardenberger Feuerwehr: Ordnungsamtsmitarbeiter Matthias Deicke (l.) übergibt 50 Stück Mundschutz und sechs Schraubfilter vom Landkreis Märkisch-Oderland an den Gerätewart Martin Kästner. © Foto: Steffen Adam

Neuhardenberg/Seelow Es besteht die Gefahr, dass eine ganze Feuerwehr lahm gelegt wird", sagt Tino Krebs, der im Amt Neuhardenberg für den Brandschutz zuständig ist.

"Wenn ein Kamerad an Corona erkrankt, kann es passieren, dass die gesamte Feuerwehr in Quarantäne muss und nicht mehr einsatzfähig ist." Deshalb hat der Landkreis Märkisch-Oderland mit den Leitern der Freiwilligen Feuerwehren in einer Telefonkonferenz besprochen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und die Einsatzkräfte auf eventuelle Szenarien vorzubereiten.

"Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass die Feuerwehren vor Ort ausreichend Schutzausrüstung haben. Der Landkreis hat schnell reagiert und eine Mindestausstattung bereitgestellt", erläutert der Kreis-Leiter des Fachdienstes Brandschutz, Martin Zohles. Darüber hinaus mussten alle Ausbildungen auf Kreis- und Ortsebene abgesagt werden.

Auch die jährlichen Überprüfungen der Atemschutzgeräteträger sind erst einmal ausgesetzt. Der Landkreis arbeitet schon jetzt an einem Programm, um alles im Spätsommer und Herbst nachzuholen.

Geselligkeit fehlt

Für Tino Krebs, der auch Ortswehrführer der Gusow-Platkower Feuerwehr ist, sind die Maßnahmen notwendig, stellen aber auch einen sehr großen Einschnitt in das Feuerwehrleben dar. "Gerade die Ausbildungstreffen und Übungen sind für viele Kameraden wichtig, um sich aufeinander verlassen zu können. Die Begegnung und das Gesellige fehlt", erklärt Krebs, der zweimal in der Woche die Einsatzbereitschaft an den Landkreis meldet. Ein positiver Nebeneffekt: Die Tageseinsatzbereitschaft ist durch Homeoffice gestiegen. Somit stehen bei einem Einsatz auch ausreichend Kameraden zur Verfügung.

Von den neun Sitzplätzen in einem Feuerwehrfahrzeug werden im Amt Neuhardenberg aktuell aber nur noch die vier Fensterplätze besetzt. Der Rest der Kameraden folgt in einem weiteren Fahrzeug. Durch mehr Abstand zueinander soll so das Risiko einer Infektion verringert werden.

Die Seelower Feuerwehr rückt ebenfalls pro Fahrzeug mit weniger Kameraden aus und hat zudem die Personalstärke dem jeweiligen Einsatzgeschehen angepasst. "Bei einer Türöffnung reichen zwei Einsatzkräfte aus", sagt Ortswehrführer und Gerätewart Edmund Schulz.

Bei einer Ölspur oder herabhängenden Ästen schaut sich zunächst der Einsatzleiter die Situation vor Ort an. Sollte keine unmittelbare Gefahr für andere Menschen bestehen, werden solche Einsätze an den Bauhof weitergeleitet. "Die Kameraden sind vorsichtiger geworden und nehmen die Maßnahmen sehr ernst", ergänzt Schulz.

Im gesamten Gerätehaus sind Schilder mit Hygiene-Vorschriften angebracht und an den Eingängen stehen Flaschen mit Desinfektionsmitteln. Auch die Fahrzeuge sind mit Mundschutz, Desinfektion und Handschuhen bestückt. Edmund Schulz ist froh, dass er noch auf Lagerbestände zugreifen kann, denn Nachbestellungen sind derzeit nicht möglich. Bei Verkehrsunfällen oder bei der Unterstützung des Rettungsdienstes beim Transport von Patienten müssen sich alle Einsatzkräfte schützen. Und so appelliert Edmund Schulz an die Bevölkerung, die Kameraden im Einsatz über mögliche Corona-Symptome nach dem Eintreffen oder bereits beim Notruf zu informieren.

Ausfall an Aktivitäten

Vielerorts organisieren die Feuerwehren zudem Arbeitseinsätze, Osterfeuer und gesellschaftliche Höhepunkte, die jetzt ausfallen oder verschoben werden. So hat die Seelower Feuerwehr ihren 17. Nachtpokallauf am 2. Mai bereits abgesagt und berät über einen Alternativtermin für diese Traditionsveranstaltung.

Auch der Feuerwehrnachwuchs in der Region musste alle seine Aktivitäten einstellen. Weder Treffen, Ausbildungen, Fahrten noch Wettkämpfe können derzeit stattfinden.