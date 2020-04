DPA

München (dpa) Der FC Bayern München hat bei seinem Video-Training erneut einen prominenten Gast begrüßt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, nahm der frühere Offensivstar Arjen Robben am Freitag in Zeiten der Coronavirus-Krise an einer Cyber-Einheit teil und kam auch ins Schwitzen.

Vor dem 36-jährigen Robben hatte sich auch schon der 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zuschalten lassen. Robben hatte im vergangenen Sommer nach zehn Jahren beim FC Bayern seine Karriere beendet.