Silvia Passow

Havelland Wer schon vor Corona regelmäßig im Home-Office tätig war, dem sind Videokonferenzen und Besprechungen, Meetings im Internet nicht fremd. Das hat Vorteile, man kann die Kollegen auch mal abschalten. Und Nachteile, wenn der Blick des Chefs bis in die eigene Wohnstube reicht.

Fernab der Arbeit kann man mittels Internet die Welt bereisen oder diese ins eigene Wohnzimmer holen. Das ist nicht neu, aber viele entdecken die virtuelle Welt gerade mit anderen Augen. Die Kamera wird zum Fenster in die Welt, zur Verbindung mit Familie, Freunden und Kollegen. So können die Menschen weiterhin zusammenarbeiten, frühstücken, Sport treiben oder das Tanzbein schwingen, jeder für sich und doch zusammen.

Die Gotteshäuser, christliche, muslimische und jüdische, sind bereits seit Wochen geschlossen. Gottesdienste finden in vielen Häusern dennoch statt. Nur sitzt die Gemeinde nicht auf harten Holzbänken, sondern am Küchentisch, im Büro oder auf dem Sofa. Denn am Computer kann der Gottesdienst mitverfolgt werden. So zum Beispiel auch in der Neuapostolischen Kirche in Falkensee. Die neue, barrierefreie Kirche wurde erst im September letzten Jahres eröffnet. Besucht werden können die Gottesdienste nun auf Youtube.

Nur ein paar Straßen weiter, auch in Falkensee, liegt das Mahananda Zentrum von Amrei Hellwig. Hier lehrt sie Yoga, Reiki, Kampfkunst und Selbstverteidigung. Auch Hellwig und ihre Schüler mussten in die Corona-Pause. Allerdings nicht lange. Denn auch Hellwig nutzt die Technik, verschickt selbstgedrehte Videos und lädt zu gemeinsamen Trainingseinheiten am Computer ein. Möglich wird dies durch ein PC-Programm, dass eigentlich für Firmen und Unternehmen entwickelt wurde. Ein sogenanntes Meeting-Tool. Mittels Computer und der dazugehörigen Kamera können sich Menschen in einen virtuellen Raum treffen. Alle Teilnehmer sehen sich auf dem Monitor am Computer. So wird auch gemeinsamer Sport möglich. Oder das Umsetzen guter Vorsätze.

Kultur geht auch am Computer, sogar zur feierlichen Ausstellungseröffnung kann man virtuell anreisen. Der Märkische Künstlerhof in Brieselang lud zum Beispiel zur "Watch-Party im Netz". Eröffnet wurde die Ausstellung "Der Fisch und das Mädchen" mit Malereien, Grafiken und Skulpturen von Jörg Menge, Rainer Ehrt und Hausherrin Renée Dressler. Inzwischen gibt es mehrere Folgen, bei denen der Besucher durch die Galerie lustwandeln kann. Die Künstler selbst führen durch die Ausstellung und sie haben sichtbar Spaß dabei, auch wenn ihr Publikum für sie gerade nicht sichtbar ist.

Auf manches muss derzeit verzichtet werden, gutes Essen gehört aber nicht dazu. Viele Restaurants kochen weiter, je nach Angebot kann man die Speisen abholen oder liefern lassen. Wer nach der Corona-Zeit wieder ins Lieblingsrestaurant zum Essen gehen möchte, ist gut beraten diesen Service, so er denn den Hygieneregeln entsprechend angeboten wird, auch zu nutzen. Das hilft den Besitzern über die maue Zeit. In Berlin hatten, laut rbb, die Bewohner einzelner Kieze eine gute Idee. Sie haben sich so etwas wie Restaurant-Pläne ausgedacht. Montags liefert der eine, Dienstags der Andere, das macht die Planung für die Lokale noch mal einfacher. Vorausgesetzt, es machen viele Kunden mit.

Auch die DJs der Region langweilen sich. Wer mag, kann reinhören. Bei den verschiedenen Angeboten gestreamter Musik findet sich bestimmt der passende Soundtrack. Ein bisschen Hüften kreisen lassen, schadet sicher nicht. Vorteil: Nicht lange nach Klamotten suchen müssen, keine Schminke nötig, einfach in der Küche lostanzen. Oder auf dem Balkon, ist inzwischen nichts ungewöhnliches mehr.

Im Netz bilden sich gerade diverse Gruppen zur Bewältigung der Krise. Manchen helfen sich nachbarschaftlich, andere nähen zum Beispiel Mundschutze, so wie die Facebook Gruppe "Hilfe für Praxen und Krankenhäuser im Havelland". Die Initiatorin, die sich Gisela Geistreich nennt, hat binnen kurzer Zeit mit ihrer Idee und dem Aufruf das pflegerische und medizinische Personal in der Region zu stärken, regen Zulauf erhalten. Genäht wird Zuhause, allein, auf dem heimischen Sofa. Manche Mitstreiter kannte sie bereits, andere Kontakte lebten mit dem Aufruf wieder auf und andere der Mitstreiter waren ihr bis dahin gänzlich fremd, erzählt sie, noch etwas vom Erfolg überwältigt.