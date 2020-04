Thomas Gutke, Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Erkrankungen am Freitag erneut erhöht. Zwei weitere gemeldete Infektionen kamen in den letzten 24 Stunden nach Angaben der Stadtverwaltung neu hinzu. Beide Betroffene waren zuvor in der Covid-19-Spezialsprechstunde auf das Virus getestet worden.

Insgesamt sind damit bislang zwölf Corona-Fälle in der Oderstadt bekannt geworden. Ein Betroffener befand sich am Freitag weiter stationär am Klinikum Markendorf in Behandlung.

Landesweit war die Zahl der Covid-19-Erkrankungen bis Freitagmorgen, 8 Uhr, nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 1202 angestiegen. Zwölf Menschen in Brandenburg sind inzwischen an den Folgen der Infektion verstorben.

Unterdessen verändert die Corona-Abstrichstelle am Karl-Ritter-Platz ab Montag wegen reduzierter Verdachtsfälle ihre Öffnungszeiten. Das teilt der Regionalbevollmächtigte der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg Dr. Andreas Huth mit. Von Montag bis Freitag wird die Beratungsstelle am Karl-Ritter-Platz von 14 bis 16 Uhr bzw. bis der letzte Patient an der Reihe war, geöffnet, informiert Huth. Mit den beiden verantwortlichen Ärzten Dr. Hellwig und Dr. Gerecke sowie anderen Ärzten sei dies besprochen.

Bislang war die Covid-19-Spezialsprechstunde von 14 bis 18 Uhr geöffnet gewesen. In den ersten Tagen nach der Öffnung hätten sich durchschnittlich 50 Patienten testen lassen. In den letzten Tagen seien es durchschnittlich etwa 12 Patienten gewesen. Sollte sich die Patientenzahl wieder erhöhen, werden die Öffnungszeiten erneut angepasst, erklärt Dr. Andreas Huth.

Zutritt in die Spezialsprechstunde COVID-19 erhalten diejenigen, die eine Überweisung ihres Hausarztes vorweisen oder von dort per Fax zur Sprechstunde angemeldet wurden. Der telefonische Kontakt zur Hausarztpraxis als erster Schritt bleibt also notwendig. Erst nach Feststellung von entsprechender Symptomatik und gegebenenfalls weiteren Indizien für eine Covid-19-Erkrankung leiten die Hausärzte die betroffenen Frankfurter an die Spezialsprechstunde weiter.

