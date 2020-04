Am Winterliegeplatz Buckow statt am Ruder: Wolfgang Katerbau vor dem mit Planen verhüllten Scherri. Die Schiffe dürfen derzeit nicht fahren. © Foto: Uwe Spranger/MOZ

Uwe Spranger

Strausberg, Buckow (MOZ) Normalerweise hätte Wolfgang Katerbau mit seinen Seetours-Schiffen auf dem Buckower Schermützelsee spätestens an diesem Wochenende den Betrieb nach dem regulären Fahrplan aufgenommen.

Je nach Wetter hätte er auch schon Charterfahrten angeboten. "Kälte wäre für uns kein Problem. Wir kriegen die Schiffe ja warm", sagt er. Doch die Corona-Krise hat die Pläne des Familienunternehmens durchkreuzt. Die beiden großen Schiffe sind noch auf der Bollersdorfer Seite am Winterliegeplatz vertäut, die Scherri ist zum Teil noch mit einer Plane verhängt.

"Normalerweise fahren wir vom 1. April bis 31. Oktober, aber auch im März oder November und sogar Weihnachten, wenn kein Eis auf dem See ist", erklärt der 76-Jährige. Überhaupt sei "eine Menge möglich". Im Normalfall. Jetzt aber sei gar nichts möglich. "Wir hängen in der Luft", beschreibt der Buckower. "Wir hatten auch Ostern Fahrten und in Verbindung mit Feiern von Familien, die auch in der Stadt essen wollten. Und bei gutem Wetter hätten wir da schon ein paar Euro verdienen können. Das fällt jetzt alles weg. Alles abgesagt. Gaststätten und Pensionen sind ja zu", erzählt Katerbau. "Und was im Mai wird, weiß man ja noch nicht."

Er habe zwar bislang nicht explizit ein Verbot für Fahrgastschifffahrt wegen Corona gesehen und könnte mit beschränkter Personenzahl auf der Seeperle oder der Scherri sogar die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten, wolle es aber auch nicht auf die Spitze treiben. "Und es kommt ja keiner." Am vorigen Wochenende habe er jedenfalls nur einzelne Leute vorbeilaufen sehen, berichtet er.

Dabei hatte er eigentlich schon auf den März gehofft, denn die Rücklagen vom vorigen Jahr seien aufgebraucht. "Wir haben keinen Verdienst, aber laufende Unkosten", macht er deutlich. Da seien jeden Monat Abschläge für Betriebskosten in Haus und Schiffs-Winterquartier fällig, Lohn und Sozialabgaben für einen Angestellten, der auch über den Winter dabei bleibt. Der zweite geht nach Saisonschluss in Arbeitslosigkeit, muss jetzt länger zu Hause bleiben. Wenigstens habe das Finanzamt Steuerzahlungen bis Juni gestundet, erzählt er. Und er habe einen Antrag auf die avisierte Soforthilfe gestellt. "Eine Eingangsbestätigung habe ich. Ich warte jetzt mit Spannung, ob ich das Geld kriege."

Das sei freilich nur ein "Strohhalm", könne helfen, eine gewisse Zeit zu überbrücken, aber nicht sehr lange. Und Katerbau ist sich bewusst, dass er nicht der einzige Betroffene ist. "Wir sind ja am Strand eine Einheit", sagt er und nennt unter anderem den Kiosk oder Badeanstalt und Bootsverleih. "Wir sind alle Mieter oder Pächter bei der Stadt. Vielleicht könnte die uns ja auch einen Nachlass gewähren", sinniert der Senior. Ende Juni werde die Rate fällig. Als seinerzeit die Durchgangsstraße saniert wurde, sei schon mal auf 50 Prozent verzichtet worden, erinnert er sich. "So was wäre nicht schlecht."

Bürgermeister Horst Fittler wollte in der Hinsicht keine Hoffnungen wecken. Die Einnahmesituation der Stadt sei ja nicht sonderlich gut und werde sich vermutlich nach der Krise eher verschlechtern, prognostizierte er. Aber man könne das ja mal besprechen. Am 15. April ist Stadtverordnetenversammlung. Vielleicht kommt es ja da auf den Tisch.

Katerbau verweist jedenfalls darauf, dass Seetours auf Veränderungen der Vorschriften schnell reagieren könne. "Die Seeperle ist fertig, der Fahrgastraum der Scherri auch. Da müsste nur die Plane runter und außen noch gekärchert werden. Innerhalb von 24 Stunden wären wir startbereit."

Charterfahrten storniert

Martin Rinast in Strausberg ist da etwas skeptisch. "Mal sehen, ob die Saison überhaupt stattfindet. Wir wissen ja nicht, wie die Bestimmungen in ein paar Wochen aussehen werden. Wir haben ja ein recht kleines Schiff", sagt er. Er hätte mit der Annemarie im April schon Charterfahrten gehabt und wäre Ostern je nach Wetter – der Fahrgastraum ist ja offen – auch vor dem normalen Saisonstart im Mai schon gefahren. Aber ihm kam nicht nur Corona, sondern auch die Schließung des Seegasthofs in die Quere. Leute, die dort feiern und zwischendurch mit dem Schiff fahren wollten, hätten die mit der Feier verbundenen Runden storniert. Die Ausfälle stufte er durchaus als "dramatisch" ein. Sofern es die Genehmigungen erlaubten, könne man aber ab Mai regulär fahren, hieß es. Jürgen Flemming, normalerweise als Decksmann im Einsatz, scharrt schon mit den Füßen. Er hilft derzeit im Laden des Fischers Jenseits des Sees aus. Zumindest erlaube der Pegelstand des Straussees gegenwärtig noch das Anlegen am Steg am Fichteplatz. "Da ist noch genug Wasser unterm Kiel." Auf der anderen Seite wäre es hingegen nicht mehr so einfach.

Vorsichtsdenken wird bleiben

Fest vertäut liegt derzeit auch das Elektroboot Sunny Manuela am Bötzsee. Betreiber Stefan Zopf hätte bei dem Wetter wohl auch zu Ostern gern die ersten Runden drehen lassen. Aus seiner Sicht ist aber selbst ein Starttermin am 1. Mai nach der derzeitigen Lage nicht zu halten. "Wir brauchen Vorlauf. Ich muss Personal einstellen und Ware bestellen", erklärt er. Er sei auch nicht davon überzeugt, dass sich bis dahin wieder alles normalisiert hätte, fügt der Bollersdorfer hinzu. "Das braucht Anlauf, das Vorsichtsdenken bleibt ja noch in den Köpfen der Leute und Abstandsregeln sind auf unserem Schiff kaum zu halten.

Er spricht von einer prekären Angelegenheit für die ganze touristische Branche in de Region. "Ich fühle da mit allen mit, die betroffen sind", sagt er. Besucher, die Geld hier ließen, seien ohnehin nicht üppig gesät gewesen und jetzt ganz weg. Mehrere Monate Ausfall seien nicht aufzuholen, in Betrieben mit Angestellten noch schwieriger, ist er überzeugt. Und die staatlichen Hilfen kein echter Rettungsanker: "Die verschieben das Problem nur nach hinten."