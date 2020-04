MOZ

Seelow (MOZ) Leser haben sie bereits vermisst: die Bilder Neugeborener im Oderland-Echo. Doch Fotografen, die diese Aufnahmen bisher gemacht haben, dürfen angesichts der aktuellen Situation oft nicht mehr auf die Station.

Eltern, die über die Geburt ihres Kindes informieren möchten, können dies gern auch selbst tun – im Internet unter www.moz.de. Einfach bis zu "Weitere Angebote" sowie "Ihr Baby in der Tageszeitung und auf MOZ.de" scrollen, Formular ausfüllen und Foto hochladen. Ihr Baby erscheint dann in der Online-Galerie beziehungsweise in einer der nächsten Ausgaben.