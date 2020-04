Amy Walker

Oberhavel (MOZ) Die für April und Mai geplanten Jugendweihen der Humanistischen Jugendfeier Oberhavel werden wegen der Corona-Pandemie verschoben. "Jetzt haben wir noch die Hoffnung, dass wir in der zweiten Jahreshälfte Termine finden", sagte Marcel Preller von der Geschäftsstelle.

Spätestens im Mai entscheide sich, ob Termine im Herbst realistisch sind, oder ob die Jugendfeier gänzlich auf das kommende Jahr verschoben werden muss. "Wir haben aus der Elternschaft ganz viel Zuspruch bekommen", sagte Marcel Preller weiter. Durch die Einschränkungen des Alltags sei es den meisten zunehmend klar geworden, dass die geplanten Jugendfeiern nicht stattfinden könnten. Der Humanistische Verband hatte dieser Zeitung in Neuruppin bereits mitgeteilt, dass alle Jugendweihen erst 2021 stattfinden werden.

In Sachen Konfirmationen sieht die Lage ähnlich aus: "Seitens des Kirchenkreises und der Landeskirche gibt es die Empfehlung an die Gemeinden, Konfirmationen doch zu verschieben", sagte Uwe Simon, Superintendant des Evangelischen Kirchenkreises Oberes Havelland. Die endgültige Entscheidung liegt bei den einzelnen Gemeinden. "Diejenigen, die die Konfirmationen schon verschoben haben, haben Termine im Herbst anvisiert", so Uwe Simon. Die Feiern finden im April, Mai und Juni statt. Daher wollen einige aber noch abwarten. Zum Kirchenkreis gehören zwischen 75 und 80 evangelische Gemeinden.