Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Manchmal haben langwierige Genehmigungsverfahren auch ihr Gutes. Diese Erfahrung machen in diesen Tagen Kristin Sinnig und ihr Mann Martin Richter-Sinnig. Ihr Projekt "Wilde Heimat" mit Kanu- und Floßverleih, Wildnisschule und ganz viel Platz für Camper auf dem ehemaligen Faserstoffgelände an der Fürstenberger Siggelhavel ist längst nicht so weit, wie es sein sollte. So halten sich finanzielle Verpflichtungen Dritten gegenüber noch sehr im Rahmen.

Verpatzter Saisonstart

Dennoch reißt auch bei ihnen die Corona-Krise ein tiefes Loch ins Budget, weil Buchungen ausbleiben und die Kunden, die schon etwas gebucht haben, zunehmend nervöser werden, ob sie ihren Erlebnistag in der Wildnis oder auf der Havel tatsächlich genießen können. "Für April mussten wir den ersten Kunden bereits absagen", bedauert Martin Richter-Sinnig, der das rund zwölf Hektar große, weitgehend naturbelassene Areal vor zwei Jahren mit seiner Frau von der Stadt Fürstenberg pachtete. Seitdem setzen sie ihr Konzept von einem naturnahen Tourismus in die Tat um. Doch gerade in der Aufbauphase schmerzen die Verbote doch sehr.

Den Kunden, die schon gebucht haben, rät er, erst einmal abzuwarten und sich kurz vor dem Termin zu melden. Denn die Ungewissheit plagt zurzeit alle. In drei, spätestens vier Wochen sollte das Geschäft wieder anlaufen, hofft der Unternehmer. "Wenn der Sommer gut läuft, dann ist alles wieder gut", haben er und seine Frau sich ihren Optimismus bewahrt. Beide hoffen auf eine Art Sonderkonjunktur nach der Coronakrise.

Die Zeit, bis das Kontaktverbot mit all seinen gravierenden Einschränkungen für die Gewerbetreibenden wieder aufgehoben wird, versucht das Paar so gut es geht mit den vielen noch unerledigten Arbeiten zu überbrücken. "Wir liegen jedenfalls nicht auf der faulen Haut", sagt Martin Richter-Sinnig, der sich zusammen mit seiner Frau auch noch um die beiden Kinder, Berenike (sieben Jahre) und Linda (sechs Jahre), kümmern muss, die jetzt den ganzen Tag zuhause sind. Besonders Berenike vermisst ihre Schulkameraden schon jetzt sehr.

Der für den 9. Mai angekündigte Wasserreinigungstag, bei dem vom Kanu oder dem Floß aus die Ufer der Gewässer in der Region von allerlei Unrat befreit werden sollten, haben die beiden bereits vorsorglich abgesagt. Er wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Jahres nachgeholt. "Dann macht es einfach keinen Sinn mehr", sagt Martin Richter-Sinnig und muss die vielen Interessenten schon mal auf 2021 vertrösten.

Als am Mittwoch vergangener Woche die Internetseite der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) zur Gewährung einer Soforthilfe für von der Coronakrise besonders geschädigte gewerbliche Unternehmen morgens freigeschaltet wurde, gehörten die Neu-Fürstenberger zu den ersten Antragstellern. "Um 10 Uhr hatten wir unseren Antrag schon abgeschickt und eine Eingangsbestätigung erhalten", so der Unternehmen. Allerdings auf das Geld warteten sie am Freitag beim Blick auf den Kontoauszug immer noch.