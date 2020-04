BRAWO

Brandenburg Krankenhäuser der Region Westbrandenburg haben unter Federführung des Städtischen Klinikum Brandenburg und mit starker kollegialer Unterstützung der RECURA Kliniken Beelitz Heilstätten und dem Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen ein Netzwerk zur Koordinierung von Bettenkapazitäten, medizinischer Ressourcen und Klinikpersonal im Versorgungsgebiet für die Behandlung von Patienten mit COVID-19 gegründet.

Kernelement der Klinikkooperation ist eine abgestimmte und zentral gesteuerte Arbeitsteilung zwischen den Kliniken unterschiedlicher Versorgungsstufen und den Fachkliniken im Versorgungsgebiet. So können Krankenhausbetten für schwer erkrankte COVID-19-Fälle gezielt freigehalten und Transportressourcen geschont werden. Die Kliniken mit intensivmedizinischen Betten werden entlastet, indem auch Patienten ohne COVID-19-Erkrankung unkompliziert verlegt werden können. Darauf verständigten sich die Geschäftsführungen der teilnehmenden Krankenhäuser: Städtisches Klinikum Brandenburg, RECURA Kliniken Beelitz Heilstätten, Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen, St. Marienkrankenhaus Brandenburg, Asklepios Klinikum Brandenburg, Klinikum Westbrandenburg (Kinderklinik), Vamed Klinik Hohenstücken, Havelland Kliniken Rathenow und Nauen und Reha Klinik – Oberlin Bad Belzig mit Unterstützung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV).

Ziel der umfassenden Kooperation ist die optimale medizinische Versorgung aller Patienten unter Berücksichtigung der vorhandenen Gesamtressourcen. COVID-19 Patienten können nun innerhalb des Netzwerks barrierefrei gesteuert werden. Dadurch wird die bestmögliche Versorgung für die Patienten erreicht und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit des zentralen Schwerpunktversorgers und aller beteiligten Krankenhäuser gesichert.

Dr. Spielhagen, Ärztlicher Direktor des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen und Mitglied der Taskforce VCC: "Praktisch sieht das so aus, dass das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen einen coronafreien Intensivpatienten aus dem Städtischen Klinikum Brandenburg/H. übernimmt und somit dort ein Intensivbett frei wird für die Aufnahme Corona- oder anderen intensivpflichtigen Patienten."

Am Montag, 6. April, wird die Koordinierungsstelle im Städtischen Klinikum Brandenburg ihre Arbeit aufnehmen und wird personell durch alle Netzwerkteilnehmer bei Bedarf 24/7 besetzt sein. Sie übernimmt dabei die folgenden Aufgaben: zentraler Ansprechpartner für Kliniken und Rettungsleitstellen (RLST); medizinische Beratung der Kliniken (ITS, Infekt.); Führung der Bettenkapazität; Verteilung der COVID-19 Patienten entsprechend der medizinischen Dringlichkeit und Aufnahmekapazität gemeinsam mit der Rettungsleitstelle Brandenburg (Havel) sowie die Indikationsstellung und Beauftragung von Sekundärverlegungen in Zentren.