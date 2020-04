Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Toilettenpapier ist in den meisten Geschäften ausverkauft und eine nachgefragte Mangelware. Etliche Ruppiner greifen daher auf die feuchte Variante, Reinigungs- oder Feuchttücher zurück. Das stellt die Stadtwerke (SWN) vor Probleme.

Laut Guido Gerlach, Leiter des Bereichs Vertrieb bei den SWN, werden der Trinkwasserverbrauch und das Schmutzwasseraufkommen derzeit als normal eingeschätzt – auch wenn viele Neuruppiner zwangsweise zu Hause sind. Im Schmutzwasser löse sich das klassische Toilettenpapier auch prima auf. "Was wir im Moment allerdings vermehrt feststellen und zu Problemen im Schmutzwassernetz – insbesondere in den Pumpen – führt, sind Reinigungs- beziehungsweise Feuchttücher", so Gerlach. Diese würden sich nämlich nicht komplett auflösen und zu Schwierigkeiten in den Netzpumpen führen.

Verklumpte Tücherreste

"Die Beseitigung dieser verklumpten Tücherreste führt im Moment zu mehreren Einsätzen", so Gerlach. Die Stadtwerke fordern daher alle Kunden nochmals auf, keine Reinigungs- und Feuchttücher über das Schmutzwassernetz zu entsorgen.

Die SWN versorgen die Region nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Strom. Laut Gerlach gibt es in diesem Bereich derzeit einen deutlichen Absatzrückgang bei Hotels, Gastronomen und Einzelhändlern, da diese geschlossen sind. "Bei den Haushaltskunden sehen wir aktuell leichte Mehrverbräuche, denn viele Kunden sind zu Hause." Das kompensiere allerdings bei Weitem nicht den Rückgang aus dem anderen Bereich. "Wir passen daher unsere Beschaffung und Energieerzeugung fortlaufend an, auch um die Systemstabilität in den Stromnetzen sicher zu stellen."