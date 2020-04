Zweiter Corona-Todesfall in Oberhavel

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein zweiter mit dem SARS CoV2-Virus infizierter Patient aus dem Landkreis Oberhavel ist am Freitagnachmittag verstorben. Der 65-jährige Hennigsdorfer war bereits seit Anfang März in einer Berliner Klinik stationär aufgenommen worden. Er litt an schweren Vorerkrankungen.

Amtsarzt Christan Schulze informierte den Landrat über den Todesfall. Ludger Weskamp zeigte sich betroffen: "Ich spreche den Angehörigen mein tiefstes Beileid aus. Der Landkreis Oberhavel tut weiter sein Möglichstes, um die Gesundheit der Menschen in Oberhavel zu schützen."

Der Landrat betonte erneut, dass es auch in den kommenden Tagen wichtig ist, die Regeln der Eindämmungsverordnung des Landes strikt einzuhalten und Kontakte zu vermeiden.

Insgesamt haben sich bis Freitagmittag 126 Menschen in Oberhavel mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 19 von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Bei 920 Menschen im Landkreis gibt es den begründeten Verdacht einer Infektion. Bereits vor zwei Wochen war ein 81-jähriger Mann aus Oberhavel an einer Corona-Infektion gestorben.

