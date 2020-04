Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Zwei Unternehmer rufen in Corona-Zeiten zu einer Spende für die Oranienburger Tafel auf. "Wir möchten auch andere Firmen mobilisieren, sich an unserer Aktion zu beteiligen", ruft Robert Weisheit, Makler für Finanzen und Versicherungen aus Lehnitz, auf.

Gemeinsam mit Kay Wiesensee (Garten- und Winterdienst) aus Oranienburg geht er dabei mit gutem Beispiel voran. Zusammen übergeben sie der Oranienburger Tafel 750 Euro. "Die Tafel hat es im Moment sehr schwer, ausreichend Lebensmittel zu bekommen, um sie an arme Menschen weiterzugeben", sagt Weisheit. "Und nicht allen Unternehmern geht es auch in dieser Krise nicht schlecht", sagt Wiesensee. "Aber es geht nicht nur um Geld, auch Lebensmittel nimmt die Tafel gern", sagt Weisheit. Die Übergabe der Spenden erfolgt in Oranienburg am Tafelstandort, Strelitzer Straße 5 bis 6.

Von 8 bis 15 Uhr können auf dem Hof möglichst haltbare Lebensmittel abgegeben werden. Geldspenden sind von 8 bis 14 Uhr vor Ort möglich. Dort erhalte jeder Spender über das ansässige Büro Aßmann eine Spendenquittung.