Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Spanisch ist dieser Tage die dominierende Sprache im Rheinsberger Schlosstheater und in den Räumen der Musikakademie. Seit dem 10. März leben und arbeiten dort 25 junge Musiker im Alter von 17 bis 34 Jahren, die dem bolivianischen Ensemble "Experimental de Instrumentos nativos" angehören. Durch die Corona-Pandemie wissen sie nicht, wann sie die Heimreise antreten können. Der Botschafter ihres Landes in Deutschland, Gustavo Ramiro Espinoza Trujillo, hat sie am Freitag in der Prinzenstadt besucht.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) begrüßte den Diplomaten auf dem Hof der Musikakademie. Trujillo dankte dem Rathaus-Chef sowie der Führung der Musikkultur-Rheinsberg gGmbH für die Unterstützung seiner jungen Landsleute. Er hoffe, dass sein nächster Rheinsberg-Besuch aus einem erfreulicheren Anlass stattfinde. Im Schlosstheater, wo die Musiker unter Einhaltung der Sicherheitsabstände proben, schilderte der Botschafter die Lage in ihrer Heimat, berichtete, welche Bemühungen unternommen werden, sie nach Hause zu holen, und erklärte den jungen Leuten, woran es bisher gescheitert sei. Zudem hörte er sich an, wie es den Gestrandeten geht, und beantwortete ihre Fragen.

"Den Umständen entsprechend geht es uns gut. Es ist ein wundervoller Ort hier zum Arbeiten. Und wir haben eine wunderschöne Landschaft", sagte der künstlerische Leiter des Ensembles, Carlos Gutiérrez Quiroga. Das Team der Musikakademie kümmere sich gut um das Wohlergehen der Musiker. "Wir fühlen uns hier nicht als Fremde. Ich hoffe, dass wir wiederkommen und noch einmal unter anderen Umständen hier spielen."

Sinnvolle Beschäftigung

Obwohl die Musiker seit mehr als drei Wochen auf recht begrenztem Raum zusammenleben, hat der Leiter der Musikakademie, Felix Görg, nicht den Eindruck, dass sich ein Lagerkoller breitmacht. "Die Leute sind unheimlich gut gelaunt. Vormittags wird im Schlosstheater geprobt. Nachmittags geben sie sich gegenseitig Unterricht an verschiedenen Instrumenten und arbeiten an ihrem Repertoire", so Görg. Gelegentlich werde auch ein Spaziergang durch die Natur Rheinsbergs gemacht. Dabei werde aber strengstens darauf geachtet, dass das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird.

"Wir sind super-vorsichtig. Wenn sich jemand infiziert, wird es noch schwieriger", sagte die Projektleiterin Sonia Lescene. Sie gehört zum Berliner Vokalensemble "Phønix16", das eigentlich gemeinsam mit den bolivianischen Musikern in Rheinsberg auftreten sollte. Nachdem klar war, dass die Bolivianer festsitzen, entschieden auch die Berliner Musiker, in der Stadt zu bleiben. Die Zeit wird dazu genutzt, ein Projekt, das nach einem Auftritt in Berlin am 20. März auch in Hellerau bei Dresden hätte aufgeführt werden sollen, anders zum Abschluss zu bringen. Das Konzert wurde nun in mehreren Teilen in Rheinsberg aufgenommen und wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Rückflug zweimal gescheitert

Sonia Lescene hat während der vergangenen Wochen in einem Austausch mit der bolivianischen Botschaft gestanden, um nach Wegen zu suchen, wie die Musiker wieder heimkehren können. Zwei Flüge sind bisher nicht zustande gekommen. Der erste, der von Frankfurt am Main nach Lima gehen sollte, platzte, weil Bolivien die Einreise nicht genehmigte. Dann bestand die Chance, im Rahmen einer Rückholaktion deutscher Touristen aus Bolivien, die vom Auswärtigen Amt koordiniert wurde, die Heimreise anzutreten. Der Flieger, der die Deutschen aus Südamerika holen sollte, startete in Madrid. Die 25 Musiker hätten nur von Frankfurt in die spanische Hauptstadt fliegen müssen. Tatsächlich saßen sie bereits im Bus dorthin. "Nach einer Stunde mussten wir umdrehen, weil es keine Genehmigung aus Bolivien gab", so Lescene. Botschafter Trujillo sicherte zu, dass weiter daran gearbeitet werden "unsere jungen Musiker nach Bolivien bringen zu können".

Bessere Situation als zu Hause

Auch wenn einige das Heimweh plagt, sei die Situation für die jungen Leute besser als in Bolivien, sagt Sonia Lescene. Dort herrsche eine strenge Quarantäne. Die Lebensmittelversorgung sei schlecht. "Es ist ein armes Land", so Lescene. In Rheinsberg könnten sich die Musiker vergleichsweise frei bewegen und seien besser versorgt. Und dank Smartphones hätten die jungen Leute täglich Kontakt zu ihren Familien. "Es gab nur einen Abend ohne Internet. Das war schlimm", sagt Lescene.