Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree und in Frankfurt (Oder) ist die Kriminalität im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote. 17 780 Straftaten wurden im Laufe von zwölf Monaten registriert, 491 weniger als 2018. In 59,6 Prozent der Fälle führten die Ermittlungen zum Erfolg (Vorjahr 59,1 Prozent). Die Inspektion Oder-Spree/Frankfurt mit Sitz in Fürstenwalde liegt damit deutlich über dem Landesschnitt von 56,3 Prozent. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Inspektionsleiter Jürgen Huber zeigte sich erfreut über diese Entwicklung. "Allerdings ist der Rückgang relativ. Geschuldet ist er vor allem einer sinkenden Zahl von Diebstahlsdelikten, die wir schon seit einigen Jahren beobachten", sagte er.

Zum Beispiel sank die Zahl der Tageswohnungseinbrüche von 102 auf 63, die der Kraftfahrzeugdiebstähle von 396 auf 314. Noch immer indes sind Diebstahlsdelikte mit einem Anteil von 33,5 Prozent am Gesamtaufkommen von Straftaten die "Treiber der Kriminalitätslage", wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt. Die größten Zahlen innerhalb dieser Gruppe gibt es bei den Ladendiebstählen (Rückgang von 1369 auf 1238) und bei den Fahrraddiebstählen, bei denen ein Anstieg von 889 auf 1012 festgestellt wurde. Bei letzteren ist gleichzeitig die Aufklärungsquote mit 5,2 Prozent recht gering.

Auch die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte ist gesunken, von 2148 auf 1980. "Auch das ist eine positive Sache", so Huber. Unter den Fällen waren 1207 Körperverletzungen (Vorjahr 1366); die Zahl der Raubstraftaten hingegen stieg von 102 auf 120. "Straftaten gegen das Leben", dazu gehören Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung, aber auch die im umstrittenen Paragraf 219a festgehaltene Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch, wurden neun Mal registriert (Vorjahr 13).

Statistik mit Tücken

Hier hat die Statistik aber auch ihre Tücken, wie der Inspektionsleiter erläutert. In einem der neun Fälle geht es um ein Verbrechen, das nach den Erkenntnissen der Ermittler bereits etwa 50 Jahre zurückliegt. 2011 wurden bei Erdarbeiten in Fürstenwalde menschliche Knochen gefunden. Im vergangenen Jahr machte die Polizei den Fall nach jahrelangen Recherchen öffentlich – deswegen taucht er nun in der Statistik für 2019 auf.

Blickt man in die einzelnen Reviere, fallen durchaus Unterschiede auf. In Frankfurt zum Beispiel nahm die Zahl der Straftaten entgegen dem inspektionsweiten Trend zu – um 3,3 Prozent von 5430 auf 5611. Die Aufklärungsquote ist mit 64,7 Prozent am höchsten im Revier Eisenhüttenstadt. Huber erklärt dies mit der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. "Dort geht es besonders häufig um Straftaten, die mit dem Asyl- und Ausländergesetz zu tun haben", sagt er. 1270 solche Fälle gab es dort; die Aufklärungsquote in diesem Bereich geht gegen 100 Prozent. Im Revier Erkner ist die Aufklärungsquote mit 44,1 Prozent mit deutlichem Abstand am niedrigsten; dort gab es aber auch nur sechs Verstöße gegen das Asyl- und Ausländergesetz.

Die Zahl der Diebstähle von oder aus Kraftfahrzeugen ist in Frankfurt (261) und Erkner (222) deutlich höher als in Fürstenwalde (143) und Eisenhüttenstadt (98). Für den Bereich Erkner erklärt Huber dies mit den Park-and-Ride-Parkplätzen an den Bahnhöfen, speziell in Fangschleuse.

Als Tatverdächtige wurden im vergangenen Jahr insgesamt 8031 Menschen ermittelt. 1698 davon waren jünger als 21 Jahre, darunter 456 Kinder.