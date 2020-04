Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ob sie etwas vermissen würde? "Ja", sagt die 57-Jährige sofort und die junge Frau vor ihr bekräftigt: "Das Brot ist momentan so teuer. Man käme sonst gar nicht über die Runden. Es ist Freitag am frühen Nachmittag: Die Tafel in Eisenhüttenstadt hat ihre Ausgabe geöffnet – trotz der Corona-Krise.

Dass das nicht selbstverständlich sind, dass weiterhin Menschen, die eine schmale Rente oder nur wenig Geld haben, gegen ein kleines Entgelt Lebensmittel bekommen, zeigen Zahlen aus Deutschland. 400 Tafel-Ausgabenstellen in Deutschland haben geschlossen. Die Gründe dafür kennt Bianka Angolini, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Gesellschaft für Qualifizierung und produktive Berufs- und Arbeitsförderung (GEM), an der die Eisenhüttenstädter Tafel angegliedert ist. Viele der ehrenamtlichen Helfer seien schon älter und gehören damit zur Risikogruppe, erklärt die Geschäftsführerin. An anderen Standorten könne der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Außerdem bekommen manche Tafeln auch nicht mehr ausreichend Waren von Supermärkten, weil dort vieles ausverkauft ist.

Mundschutz wird getragen

All die Gründe treffen für Eisenhüttenstadt nicht zu. In der Ausgabestelle in dem Gebäude am Trockendock helfen Menschen mit, die ihren Bundesfreiwilligendienst ableisten. Darüber hinaus wird sehr darauf geachtet, dass Abstand und Hygiene eingehalten werden. Die Mitarbeiter tragen Mundschutz. Ab nächster Woche sollen auch die Kunden Mundschutz tragen. Auch wird in die Ausgabestelle nur jeweils eine Person vorgelassen.

Vor dem Plattenbau am Trockendock hat sich derweil schon eine längere Schlange gebildet, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Mindestabstand eingehalten werden soll, worauf ein Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens achtet.

Man habe extra die Ausgabezeiten verlängert, erklärt Bianka Angolini. Normalerweise gibt die Tafel dienstags und freitags von 13 bis 14 Uhr Lebensmittel aus. Nun warten schon ab 12 Uhr die Ersten.

Schon von der Corona-Krise wurden die Lebensmittel auf eine Weise ausgegeben, die sich nun bewährt. Obst und Gemüse, Käse, Wurst, Milchprodukte, Brot, Nudeln und Reis sind schon vorgepackt. Jeder erhält einen Lebensmittelkorb. Im Haus am Trockendock wäre auch gar nicht ausreichend Platz, um die Lebensmittel offen auszulegen.

Ausreichend Ware

Waren wie frisches Obst und Gemüse gibt es in der Tafel nach wie vor. Die Tafel kann da auf ein weit verzweigtes Netz von Supermärkten und Discountern zurückgreifen. Bis nach Guben und Müllrose fahren die Mitarbeiter und holen dort Lebensmittel. Bianka Angolini hofft, dass im Sommer das Angebot wieder mit Obst und Gemüse aus den sogenannten Tafelgärten ergänzt werden kann. Mitarbeiter der GEM bewirtschaften in Projekten leerstehende Parzellen in Eisenhüttenstädter Gartensparten. Auch hier ist noch nicht klar, welche Folgen der Corona-Virus hat.

Die Tafel in Eisenhüttenstadt wird dringend benötigt. Pro Ausgabetag kämen im Schnitt 50 bis 60 Bedarfsgemeinschaften, erklärt die Geschäftsführerin. Das kann eine alleinstehende Rentnerin sein, aber auch eine ganze Familie.

Alle 14 Tage komme sie zur Tafel, erzählt derweil die 57-Jährige, seitdem es die Tafel in Eisenhüttenstadt gibt. Mit dem Angebot ist sie zufrieden. Mit den Lebensmitteln, die sie teilweise einfriert, komme sie eine Woche über die Runden. Der Mann hinter ihr in der Reihe schaltet sich ein, und sagt verschmitzt: Besonders freue er sich über die Süßigkeiten in dem Warenkorb.