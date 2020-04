MOZ

Strausberg Die Corona-Krise hat nun auch Auswirkungen auf den Fahrplan der Straßenbahnlinie 89. Wie die Strausberger Eisenbahn GmbH informierte, wird ab Montag in den verkehrsärmeren Nebenzeiten von 9 bis 16 Uhr der Takt auf 40 Minuten umgestellt.

In den Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag, also in der Zeit von 5 bis 9 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr, werden die Fahrgäste weiter im 20-Minuten-Takt befördert, hieß es.

"Wir reagieren auf die momentan geringere Nachfrage beziehungsweise die deutlich rückläufigen Fahrgastzahlen. Gleichzeitig berücksichtigen wir den Schienenersatzverkehr bei der S-Bahn", sagte Irina Kühnel, Geschäftsführerin der Strausberger Eisenbahn GmbH. Durch die Beibehaltung des 20-Minuten-Taktes in den Hauptverkehrszeiten seien die Anschlüsse an die Regionalbahn 26 weitgehend sichergestellt. Diese hat den Zugeinsatz aufgrund des Schienenersatzverkehrs bei der S-Bahn verstärkt.

Die Strausberger Eisenbahn ist nicht allein mit der Ausdünnung ihres Fahrplans. Viele andere Verkehrsunternehmen im Land haben ihre Angebote bereits reduziert.