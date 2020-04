Claudia Duda

Potsdam (MOZ) Wenn Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst in ihrer Bilanz zum häuslichen Lernen verkündet: "Insgesamt läuft es gut", dann mag das für viele Familien im Land so sein. Da sind die Eltern ambitioniert, den Nachwuchs zum Lernen anzutreiben. Doch was ist in den Familien, in denen die Mütter und/oder Väter nicht willens oder auch nicht fähig sind, den Kindern beim Unterricht zu helfen? Was bleibt dort am Ende eines Tages, einer Woche, eines Monats?

Die Lehrer können noch so ambitioniert sein – sie können aus der Ferne nur erahnen, wie weit jeder Schüler tatsächlich vorankommt. Die Hauptlast liegt bei den Eltern. Wenn sie ihr Kind nicht animieren, die Aufgaben zu erledigen, sie die Arbeiten nicht kontrollieren und gegebenenfalls bei Problemen keine Fragen beantworten, dann wird die soziale Bildungskluft am Ende dieses Schuljahres weit auseinander driften. Was passiert dann? Lobende Worte aus dem Ministerium helfen nicht. Schon jetzt muss konzeptionell darüber nachgedacht werden, wie den Kindern geholfen werden kann.