Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ein übergroßes Lagerfeuer auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik Wolfswinkel an der Eberswalder Straße 27, das am Ende außer Kontrolle geraten sei, habe am Freitag die Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen, informiert Einsatzleiter Helmut Colberg.

Das Problem seien nicht in erster Linie die hoch auflodernden Flammen gewesen. Vielmehr habe es einen heftigen Funkenflug gegeben, der auch die einsturzgefährdete und deshalb gesperrte einstige Fabrikantenvilla erreichte. "Einige der Holzbalken im Dach der Ruine haben schon zu qualmen begonnen", berichtet Helmut Colberg.

Den diensthabenden Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sei es gelungen, Schlimmeres zu verhindern. Das Lagerfeuer wurde gelöscht. Auch die Dachbalken bekamen Wasser ab.