MOZ

Ahrensfelde (MOZ) Am frühen Donnerstagabend stand in Ahrensfelde ein Gartenhaus in Flammen. Gegen 18.40 Uhr waren Feuerwehr und Polizei in die Fichtestraße gerufen worden.

Doch trotz des Einsatzes der Feuerwehrleute wurde das Gebäude durch die Flammen völlig zerstört. Der entstandene Schaden wird derzeit mit geschätzten 20 000 Euro angegeben. Wie es zu dem Feuer in dem Bungalow in einer Wohnsiedlung kam, ist bislang ungeklärt. Die Kriminalisten der Polizeiinspektion Barnim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.