Neuhardenberg (MOZ) Der Kinderring Neuhardenberg hat in dieser Woche seine Jugendarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie wieder aufgenommen.

Viel Schreibkram beschäftigt die Sozialarbeiter, aber auch Aktionen für den Nachwuchs werden angeboten – in analoger und digitaler Form.

Nachdem die Mitarbeiter des Vereins in der Vorwoche Resturlaub und 2020er Urlaubstage, ganz regulär geplant, genommen hatten, sind die Teams laut Bastian Hölscher vom Vorstand längst wieder im Alltag angekommen. Auch wenn das derzeit ganz anders ist als sonst. Schließlich dürfen die Kinder und Jugendlichen die Clubs in den Dörfern ja nicht betreten, findet somit keine Jugendarbeit im normal-stationären Betrieb statt.

"Unser Team arbeitet schon am Campusmodell der Schulsozialarbeit, andere sind auch im Hort beschäftigt", berichtet er über den Bereich Golzow. Die Sozialarbeiter in Lebus würden ähnlich agieren. "Viele schreiben jetzt zudem Projektanträge für verschiedene Aktionen, denn es gibt ja viele Verschiebungen." So war für Ende April eine Reli-Fahrt geplant. "Da versuchen wir nun umzubuchen, ohne das Geld durch Stornierungen verloren geht", erklärt der Sozialarbeiter.

Bastian Hölscher ist derzeit mit dem Fahrrad in Neuhardenberg unterwegs, aber auch in Wulkow, Quappendorf und der Gemeinde Gusow-Platkow. Nur vereinzelt habe er Jugendliche angetroffen. Die meisten waren zum Einkaufen unterwegs. "Sie sind aber nur das Nötigste draußen", betont Hölscher, der ebenfalls darauf achtet, dass es zu keiner Gruppenbildung kommt. In der nächsten Woche ist er wieder unterwegs.

Andere Erfahrungen hat seine Kollegin Mandy Diede gemacht. "Ich wohne im Ort, da kommen die Jugendlichen auch mal vorbei, erzählen vom Alltag." Viele hätten bei Spaziergängen nun schon alles abgeguckt, ihnen sei langweilig. "Sie vermissen die Schule, das Treffen mit ihren Kumpels."

Um den Nachwuchs zu beschäftigten, gibt es seit dieser Woche am Vereinshaus in Neuhardenberg einen Basteltisch. Der wird dienstags und donnerstags von 11 bis 14 Uhr aufgebaut. Dort gibt es Kreativ-Anleitungen, auch Tipps für eine Schnipseljagd als Rallye durchs Dorf via App. Man kann Grüße auf der Tischdecke hinterlassen, gern bemalte Steine für die Steinschnecke bringen und ab kommender Woche sich am Foto-Wettbewerb über die derzeitigen Lieblingsbeschäftigungen beteiligen. Dafür winken Preise, auch Gutscheine für künftige Ausflüge.

Kontakt: Fotos mailen an bastian@kinderring.de o. mandy@kinderring.de